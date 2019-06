E-Vai, il servizio di car sharing elettrico attivo in tutta la Lombardia

Un servizio di car sharing, elettrico, attivo in tutta la Lombardia e integrato con ferrovie e aeroporti. Sono questi alcuni degli aspetti salienti di E-Vai, azienda lombarda, presente sul territorio con più di 100 E-Vai Point e una flotta di auto elettriche omologate per il trasporto di 4/5 persone.

Veicoli a basso impatto ambientale che possono essere prenotati online o tramite l’App. Non è prevista alcuna quota di iscrizione e si paga solamente l’effettivo utilizzo della vettura.

E-Vai attivo in tutta la Lombardia

E-Vai è pioniere in quattro aspetti del car sharing: è il primo car sharing che sfonda i confini urbani, estendendosi a tutto il territorio regionale; è il primo servizio integrato con le ferrovie regionali; è quasi interamente elettrico, anche in questo caso rappresenta una novità assoluta; ed infine è presente nei tre principali aeroporti lombardi, quelli di Malpensa, di Linate e di Orio al Serio.

Nata nel 2010 all’interno del gruppo FNM, la società ha consentito in questi anni una diminuzione di ben 1.000 tonnellate di CO2 nell’area in cui è andata a operare, interagendo con Ferrovienord per migliorare la qualità della vita e della mobilità locale.

Roma Tre e Sharengo, accordo per mobilità elettrica

E-Vai, progetti di espansione

Oggi E-Vai è presente in 32 stazioni ferroviarie, tre aeroporti e più di 50 Comuni. Gli investimenti di quest’anno mirano a raddoppiare la flotta di auto elettriche e ad aumentare gli E-Vai Point, senza intenzione di fermare la propria crescita. Le soluzioni offerte ai clienti sono varie, in base all’utenza. Public, Easy Station, Regional Electric o Corporate sono le alternative pensate per le esigenze di ogni privato o ente che si rivolge a E-Vai.

Oltre a questo sono stati pensati servizi specifici per i turisti, attraverso collegamenti con alberghi, residence o camping. Con I-SharE Life, progetto europeo coordinato da FNM, l’obiettivo è sperimentare un nuovo modello di car sharing elettrico per ridurre maggiormente gli inquinanti dei carichi atmosferici, grazie a modalità diverse di condivisione dei mezzi elettrici e diversi intervalli orari.

Il progetto Car-E Service, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon2020, vede proprio E-Vai come suo partner insieme a CNR e FCA. E non finisce qui: E-Vai ha in corso un progetto di sperimentazione, insieme a Be Charge, di un sistema innovativo di gestione delle colonnine di ricarica e dei relativi spazi, sia a uso pubblico che riservata al car sharing E-Vai. La finalità è quella di integrare la flotta di E-Vai con il sistema di gestione delle infrastrutture di Be Charge, per consentire l’utilizzo delle colonnine di ricarica a tutti.