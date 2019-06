Automobiles en Scène: l'asta di auto da sogno a Parigi

Il 17 giugno Parigi ospiterà all'Avenue Franklin D. Roosevelt, Automobiles en Scène, un evento straordinario per collezionisti ed appassionati di auto d'epoca e di lusso, non a caso già definito Asta delle Meraviglie per la possibilità di acquistare automobili di inestimabile valore, appartenenti ai marchi automobilistici più prestigiosi del mondo.

Automobiles en Scène, auto di lusso all'asta a Parigi - Le Foto

De Dion Bouton, Porsche e Ferrari, quanti marchi presenti

Ogni veicolo presente nel catalogo di Automobiles en Scene ha una storia, piccola o grande che sia. Ad esempio, la De Dion-Bouton del 1900, l'auto più vecchia che sarà battuta all'asta. Chiusa per decenni in un garage, la spesa prevista per acquisrtarla va dai 50 e i 100mila euro cui dovrà aggiungersi un ulteriore cospicuo investimento per restaurarla e, chissà, farla camminare nuovamente.

Presenti nel catalogo nove Porsche, tra cui alcuni modelli recenti in serie limitata: 3.2 l Speedster (1989); 964 RS 3.8 l (1993; stimata tra 700mila e 1 milione di euro); 964 Speedster (1993); 993 RS (1996); 993 GT2 (1997; valore di 1 milione di euro); 993 RS 3.8 l (1998); Carrera GT (2005; valore 700mila euro); 997 Sport Classic (2010); Porsche 997 Speedster ( 2011)

Non potevano, ovviamente, mancare le Ferrari dai prezzi esorbitanti: la 275 GTB del 1965, ad esempio, è stimata tra i 1.900.000 e i 2.300,00 euro. A catturare gli occhi degli appassionati sarà anche la F40 del 1991, valutata tra i 1.100.000 e i 1.300.000 euro, ancora in perfette condizioni e con un chilometraggio di appena 6.823 km.

All'Automobiles en Scene di Parigi, saranno presenti, di fatto, tutti i marchi automobilistici più prestigiosi con auto d'epoca Bugatti, Jaguar, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, BMW, Mercedes, Maserati, Rolls Royce, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Toyota e Lotus. Un catalogo ricco e completo che potete consultare qui.

L'auto più economica presente in listino è Smart FourTwo Brabus Xclusive, il cui valore d'asta si aggira tra i 7 e i 12mila euro.

Automobiles en Scène, c'è anche una monoposto di F1

I collezionisti potranno acquistare, all'asta parigina, anche una monoposto di Formula 1 ovvero l Lola T93/30 della BMS Scuderia Italia, battuta a un prezzo stimato di 80mila euro. La Lola sarà venduta senza motore ma non mancheranno certo gli acquirenti, che potranno arricchire la loro collezione con una monoposto che ha partecipato a un Mondiale di Formula 1 guidata dal compianto Michele Alboreto nel 1993.

