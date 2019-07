Bologna, in Svezia con l'ape car per conoscere Greta Thunberg

“Ciao, qui Radioimmaginaria la web radio degli adolescenti. Il nostro sogno è andare da Castel Guelfo (Bo) a Stoccolma con un'Apecar del ‘70, per incontrare Greta, capire dov'è nata la sua idea di salvare il mondo e raccontare tutto in radio. La Svezia è lontanissima. Possiamo contare sul tuo aiuto? Dai, siamo ragazzi, non abbiamo paura del viaggio, ma del nostro futuro sì”.

È iniziata così l'avventura dei ragazzi di Radioimmaginaria, la web radio degli adolescenti. Dalla provincia bolognese fino alla capitale della Svezia, un viaggio su tre ruote, con un obiettivo nobile e la voglia di conoscere e farsi conoscere dalla paladina della lotta per l'ambiente. Tutto è nato tramite una campagna crowfunding sulla piattaforma Ginger, per quello che si chiama progetto OltrAlpe.

Alla radio collaborano in 300 ragazzi

I giovani di Radioimmaginaria sono partiti il 29 luglio, tutto sta nel capire quando arriveranno a Stoccolma da Greta Thunberg, paladina dell’ambiente e adesso, a quanto pare, anche ispiratrice di coetanei. Prima del progetto OltrAlpe, parliamo della radio.

Fondata a Castel Guelfo nel 2012, è cresciuta negli anni: adesso sono 300 i ragazzi che collaborano da ben 7 Paesi diversi. Nel 2018, seguendo la passione comune dei viaggi fuori dall’ordinario, hanno acquistato un’ape car del 1970 in Sicilia. Dopo averla attrezzata al meglio per farla diventare una radio mobile, l’hanno guidata fino a Castel Guelfo.

Oltre 5.000 euro raccolti

“Il nostro progetto quindi, un po' folle anche stavolta, è quello di rimettere in moto quell'Ape, con qualche maggiorenne che possa guidare, in direzione Stoccolma”, si continua a leggere. Attraversare l’Europa e percorre oltre 4.500 km non è impresa da poco, ma la raccolta fondi è andata bene e la cifra ha superato i 5mila euro prefissati dai ragazzi di Radioimmaginaria.

Tra gli obiettivi del viaggio non c’è solo incontrare Greta. Nella varie tappe non mancheranno dirette radiofoniche e diario di bordo sul loro sito e, in più, i giovani lasceranno alcune piante per compensare con le emissioni prodotte dalla loro ape car. Ma ci hanno tenuto a sottolineare prima della partenza che “I meccanici e gli ingegneri straordinari di PM Factory ci stanno preparando una nuova marmitta catalitica potentissima che filtra i minimi gas di scarico dell'Ape rendendoli ancora più innocui. Poi un'azienda svedese chiamata Aspen Fuel ci ha regalato una benzina purissima, che dicono che non abbia idrocarburi aromatici grazie alla quale potremo viaggiare per tutta l'Europa senza avere sensi di colpa di tipo ambientale. E Greta non ci sgrida”.

Non si sa di preciso quando è previsto il ritorno, quello che è certo è che a novembre la loro avventura e il progetto OltrAlpe saranno raccontanti in un libro edito da Marcos y Marcos.