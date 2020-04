AudiStream: come visitare il mondo Audi dal computer

Anche Audi, come altre Case automobilistiche, è stata costretta a chiudere i propri stabilimenti in seguito allo scoppio dell'emergenza Coronavirus. Ma è proprio il Costruttore tedesco a proporre in questi giorni una novità molto interessante, diventando il primo Marchio al mondo ad offrire un tour interattivo della propria fabbrica, grazie al nuovo servizio AudiStream.

Con AudiStream, chiunque potrà visitare la fabbrica di Ingolstadt, sede di Audi, direttamente dal proprio computer: si tratta di una visita guidata a tutti gli effetti, con l'unica differenza di essere vissuta attraverso lo schermo di un pc.

Visita guidata a Ingolstadt con il pc: ecco come fare

All'utente basterà collegarsi alla pagina web di AudiStream, registrarsi e prenotare il tour interattivo, che dura 20 minuti ed è disponibile in inglese e tedesco. Da sottolineare la presenza, dall'altra parte dello schermo, di una vera guida, che condurrà l'utente attraverso i segreti dello stabilimento di Ingolstadt. L'utente potrà inoltre scegliere se parlare direttamente con la guida oppure porre qualsiasi eventuale domanda attraverso la chat, senza bisogno di abilitare la propria webcam.

Le molteplici sequenze video presenti permetteranno agli appassionati di scoprire come vengono assemblate le vetture Audi, dalle prime fasi fino alle finiture.

Di seguito, il programma di aprile tra cui scegliere per poter prenotare la visita.

Mercoledì 08/04, ore 11-17.30

Giovedì 09/04, ore 13-19.30

Mercoledì 15/04, ore 11-17.30

Giovedì 16/04, ore 13-19.30

Mercoledì 22/04, ore 15.30-21

Mercoledì 29/04, ore 13-19.30

