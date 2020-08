News motori

Francese in Mercedes SLK coupé a 240 km/h sulla A5: maxi multa e addio guida

Immatricolata in Francia, una donna è stata immortalata dall'autovelox nei pressi di Pont-Saint-Martin ben oltre il limite di velocità. Al conducente, una volta identificato, sarà imposto il divieto di guidare in Italia per un periodo che può durare fino a un anno