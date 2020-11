Incidenti stradali nel Lazio: ecco le strade più pericolose della Capitale e non solo

Gli incidenti stradali sono spesso tra le notizie del giorno e l’Istat, regolarmente, non manca di aggiornare le statistiche sui sinistri che avvengono sulle strade italiane. Oltre al focus sull’Italia, l’Istituto ha puntato la sua lente di ingrandimento sul Lazio, tracciando una panoramica degli incidenti stradali avvenuti nel 2019 e nei primi mesi del 2020. Cosa è emerso? Due aspetti spiccano tra tutti: durante il lockdown gli incidenti sono diminuiti dell’86 % e la strada urbana più pericolosa è risultata il Grande Raccordo Anulare.

Differenze tra 2018 e 2019

L’analisi parte con un confronto tra gli incidenti stradali avvenuti nel Lazio nel 2019, rispetto al 2018. Il numero è aumentato in generale, ma diminuito per quanto riguarda quelli mortali. Lo scorso anno e nei primi mesi del 2020, nella regione sono avvenuti 19mila incidenti (+1,6%) che hanno riportato 295 morti (-12,7%) e 26mila feriti. Gli scontri sono avvenuti, in maggioranza, nelle grandi città, sul litorale e, più in generale, nelle province di Roma, Frosinone e Latina. Sorprendono negativamente queste ultime due province, in cui si registra il tasso di mortalità più alto, ovvero 9,9 morti per incidente.

Lazio, le strade più pericolose

Dalle statiche è emerso anche quali sono le strade in cui si verifica il maggior numero di incidenti. Ben il 77% avviene su strade urbane. Nel 2019, questi scontri hanno portato alla morte di 517 persone (circa il 53%) e alla lesione o ferimento di altre 19mila (73%). Nei contesti urbani, gli incidenti sono aumentati, +2%, così come sulle strade extraurbane, +2,8%. Segno meno per i sinistri sulle autostrade, diminuiti dell’8,3%. Ma i più gravi dove avvengono? Proprio sulle autostrade e sulle strade extraurbane: le statistiche parlano di 3,1 decessi su 100 incidenti.

Nel Lazio, la strada più pericolosa secondo l’analisi eseguita dall’Istat è il Grande Raccordo Anulare. A seguire troviamo l'Autostrada A1 – Autostrada del Sole e le vie consolari, ovvero Pontina, Appia, Salaria, Cassia. Sulle strade fuori città la maggior parte degli incidenti (63%) avviene su un tratto dritto, mentre sulle strade urbane si registra il 51%. E in corrispondenza di incroci? Sulle strade si parla del 20% degli incidenti. In curva, invece, l'8% e vicino a un’intersezione il 17%.

Il periodo del lockdown

Com’era prevedibile, il periodo di lockdown ha fatto registrare un drastico calo dei sinistri viste le forti limitazioni alla circolazione italiana, non solo nel Lazio. Ciò è dimostrato anche dalle rilevazioni dell’Istat nei primi mesi del 2020: la percentuale di persone che si è spostata almeno una volta in media al giorno è passata dall'85 al 32%. A questi dati si aggiungono quelli della Polizia Stradale e dei Carabinieri: nel periodo tra gennaio si è registrato un crollo degli incidenti, che ne Lazio corrisponde al -86,4% tra la fine di marzo (-62%) e l'inizio di aprile (-82%).

