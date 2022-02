La Panda non delude mai sulla neve: sorpassa tutte le auto bloccate! VIDEO

Che la Panda sia una vettura pressoché indistruttibile e affidabilissima è ormai chiaro. A fermarla non è il mal tempo o una strada completamente ricoperta di neve e di questo Arturo Vidal ce ne aveva dato dimostrazione lo scorso dicembre . Sul web sta spopolando in questi giorni un video che mostra un uomo al volante proprio del vecchio gioiellino Fiat prendersi gioco degli altri automobilisti in panne .

Panda delle nevi

Il filmato è stato girato all’interno dell’abitacolo di una vecchia Panda nel quale il conducente sbeffeggia le altre vetture in coda sulla strada ghiacciata. Il motivo delle sue risate è tutto dedicato ai SUV più tecnologiche e moderne che non dovrebbero avere problemi in certe condizioni climatiche, ma stando a vedere le immagini non sembra proprio essere così.

La sua intramontabile “Pandina” invece non fa assolutamente fatica ad accelerare sulla neve mostrando un’ottima tenuta su strada. Un episodio simile era accaduto lo scorso novembre a Sestriere dove numerosi guidatori erano stati costretti a spingere a forza le vetture bloccate dal ghiaccio, mentre una Panda sfrecciava senza alcun problema sulle strade imbiancate.

