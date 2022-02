Leasys Go! e We Road, noleggio Fiat 500 elettrica gratuito per un mese

La nuova inziativa tra Leasys e We Road , la piattaforma che coordina l'organizzazione di viaggi "condivisi", ha l'obiettivo di portare il car sharing di Fiat 500 elettrica più vicino a chi sceglie questa esperienza di turismo, un vero e proprio viaggio on the road da vivere insieme ad altri (al massimo 15 persone) con un medesimo interesse.

Leasys Go! è operativo a Roma, Milano e Torino, è la soluzione di car sharing a flusso libero con la flotta di 500 elettriche protagoniste.

Ecco, guidarle sarà vantaggioso per chi acquisterà un viaggio su We Road, visto che verrà offerta l'iscrizione gratuita a Leasys Go! E un mese di abbonamento, per 120 minuti complessivi di tempo di noleggio.

Agli aderenti Leasys Go! - già iscritti o che si iscriveranno -, invece, andrà un codice sconto da utilizzare su We Road, del valore di 50 euro.

Leasys, con CarCloud e Be Free Evo si potrà guidare la Fiat 500 elettrica