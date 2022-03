Vandalismo ai Castelli Romani, in una notte squarciate le gomme di 100 auto

Un brutto risveglio per i residenti

I residenti, quindi, hanno avuto un brutto risveglio, trovando le loro auto con le gomme a terra, completamente squarciate. Immediatamente e contemporaneamente, i carabinieri hanno ricevuto tantissime richieste di soccorso: dopo il primo sopralluogo, che ha confermato l’atto vandalico, è seguita la conta delle vetture danneggiate. La cifra supera le 100, che i residenti avevano lasciato in sosta senza sospettare minimante quanto poi è effettivamente accaduto. Nonostante la strada sia scarsamente illuminata di notte (aspetto che ha facilitato le operazioni dei malviventi), le forze dell’ordine sperano di poter ricavare qualche immagine utile dopo la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. “Un vile gesto rivolto alla città che non resterà impunito. Ringrazio tutti i cittadini che con spirito di collaborazione hanno tempestivamente segnalato la problematica - ha dichiarato il sindaco di Rocca di Papa Veronica Cimino - e invito tutti coloro che hanno subito danni ai propri veicoli a recarsi presso la locale stazione dei carabinieri o presso il comando di polizia locale per sporgere denuncia e aggiungere così informazioni utili alle attività di polizia giudiziaria congiunte ancora in corso”.

