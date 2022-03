Scoperto un cimitero di auto abbandonate in Emilia Romagna: due meccanici nei guai

Un vero e proprio "cimitero" di auto : abbandonate in mezzo alla polvere, ricoperte dal verde delle piante e dalla ruggine, con all'interno altri rifiuti. E il dato assurdo è che questa discarica a quattro ruote è stata scoperta in uno dei borghi più belli d'Italia, a Gualtieri , in provincia di Reggio Emilia .

22 auto lasciate in totale abbandono

Due meccanici di Gualtieri, rispettivamente di 67 e 59 anni, sono finiti nei guai in seguito a un controllo della loro officina effettuato dalla Guardia Forestale, nell'ambito di un servizio di controllo in una ditta di lavorazioni meccaniche. Officina che nascondeva una vera e propria area separata adibita all'abbandono di 22 auto di diverse categorie e periodi, ognuna lasciata alle intemperie del clima. Vetri rotti, la vegetazione che li rivestiva del tutto, la spazzatura al loro interno: uno spettacolo indecoroso.

Oltre 4mila euro di multa

Ovviamente i due meccanici non avevano le autorizzazioni date dagli enti competenti. Per loro l'accusa è di reato di gestione illecita di rifiuti speciali. I carabinieri hanno sequestrato l’area e i relativi veicoli abbandonati, notificando anche la sanzione amministrativa di oltre 4mila euro per omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti di tipo pericoloso. Le forze dell'ordine sono impegnate in ulteriori indagini e accertamenti.

