Roma, beccati a fare pipì su un’auto: la multa è da non crederci

Se sul momento possono strappare una risata, fatti come quello accaduto nella serata del 5 marzo a Roma dovrebbero invece far riflettere su quanto a volte riusciamo a essere incivili. L’episodio, avvenuto fuori da una discoteca, ha come protagonisti due giovani che invece di divertirsi come tutti i coetanei, grazie al graduale allentamento delle restrizioni, hanno deciso di urinare sulla portiera di un’auto, parcheggiata fuori dal locale. I due sono stati beccati dagli agenti della polizia e sono stati puniti con una multa decisamente salata.