Una Fiat Panda 4X4 come non l’avete mai vista: l'hanno trasformata in spazzaneve!

L’utilitaria dalle mille qualità. Potrebbe essere questo il motto Fiat per la celebre Panda, tra le automobili italiane più vendute nel Belpaese e in Europa. A Monaco, in Germania, la versione 4X4 di questa vettura è utilizzata non solo per sfrecciare per le strade, ma anche per ripulirle dal ghiaccio e dalla neve grazie ad una speciale modifica sul retro e sulla parte anteriore. Affidabile, indistruttibile e sempre pronta ad affrontare qualsiasi condizione meteorologica: con la Panda la destinazione si raggiunge sempre e comunque, e lo sanno bene quindi anche gli automobilisti fuori dall'Italia.