In Bugatti per ordinare hamburger e patatine al McDrive

Bugatti Chiron Super Sport e McDrive , una strana accoppiata protagonista di un video di Carwow, nel quale si è cercato di capire come l’hypercar se la potesse cavare in un contesto di vita quotidiana comune a moltissimi automobilisti. Il McDrive, infatti, è la struttura McDonald’s per l’asporto, che viene ordinato e poi consegnato al cliente senza che questi debba scendere dall’auto.

Un parcheggiatore d’eccezione

Non tutti i McDrive sono uguali, certo, ma molti presentano corridoi stretti e cordoli che possono rivelarsi insidiosi per una vettura come la Bugatti Chiron Super Sport, che è larga 2.18 metri (con gli specchietti aperti). Tutta una serie di ostacoli, insomma, che non hanno reso facili le manovre al conducente e infatti è stato necessario il supporto di un’altra persona. A guidare l’autista lungo il percorso del McDrive, evitando così qualche spiacevole (e costoso!) danno all’auto, ci ha pensato Andy Wallace, noto pilota e vincitore della 24 Ore di Le Mans oltre che di tanti altre gare. Alla fine, la Bugatti Chiron Super Sport è riuscita ad arrivare a destinazione, fare il suo ordine e uscire dalla struttura, senza riportare alcun graffio, ma l’impresa è stata ardua, come si può bene vedere nel video che mostra il volto apprensivo del conducente.

Una Bugatti Chiron in vendita? C'è quella di Post Malone a 2,6 milioni di euro