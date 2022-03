Tesla Model X Plaid vs Lamborghini Huracan EVO: qual è la più veloce? VIDEO

Voglia di corse in auto ma non avete una supercar in garage? No, non è necessario accender la tv e mettere un classico film d’azione americano, basta andare su Youtube e godersi i video pubblicati dal canale DragTimes. Recentemente è stato caricato il filmato di una sfida di velocità tra una Lamborghini Huracan EVO e una Tesla Model X Plaid, una vera e propria gara tra razzi.