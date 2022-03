Contromano in autostrada senza patente né assicurazione: pena severa per un 89enne!

Ha percorso contromano un tratto dell'Autostrada A1 , la Milano-Napoli, mettendo in serio pericolo se stesso e gli altri utenti della strada, venendo poi per fortuna bloccato dalla Polizia Stradale: la sanzione per un 89enne straniero senza patente è stata severissima.

Panico sulla A1: utilitaria contromano

Tutto è partito dalla segnalazione del Centro Operativo Autostradale agli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord per un'utilitaria bianca che stava percorrendo contromano la carreggiata Sud dell'A1 nel tratto compreso tra gli svincoli dell'Asse Mediano e l'Asse di supporto. Le forze dell'ordine hanno rintracciato la vettura all'altezza del km 743, tra lo svincolo Asse di supporto e quello di Caserta Sud e per riuscire ad arrestare la corsa dell'auto ha dovuto bloccato il traffico in carreggiata Sud.

Auto sequestrata e multa salata

Una volta fermata l'auto è stato subito identificato l'automobilista, un 89enne straniero che non aveva mai conseguito la patente. La situazione è stata aggravata dal fatto che la sua vettura fosse priva di assicurazione, oltre al fatto che il conducente non avesse regolare permesso di soggiorno in Italia. La punizione è stata severa: auto sequestrata e multa di oltre 7.000 euro.

