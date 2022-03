Ford Stracciari scommette sull'elettrificazione con Mustang Mach-E

Ford Stracciari, realtà leader a Bologna e Ferrara

Realtà storica di Bologna, con oltre 85 anni di attività, Stracciari SpA è leader nel settore automotive e un punto di riferimento per Bologna e Ferrara, grazie alle due titolari Raffaella e Antonella Stracciari, dall'innato spirito manageriale. Nel raccontare l'azienda emerge chiaramente il pensiero di Raffaella Stracciari: «Il nostro obiettivo è offrire una vasta gamma di prodotti e servizi innovativi, a basso impatto ambientale, abbinando proposte finanziarie e assicurative vantaggiose e trasparenti. Tutte le promozioni Stracciari sono disponibili consultando il sito, con chat sempre attiva, per offrire risposte in tempo reale».

Da Stracciari tutta la gamma Ford elettrificata

Si percepisce la fierezza e la soddisfazione nel presentare tutta la gamma Ford disponibile con motorizzazione hybrid, ma senza dubbio si vede la particolare attenzione nei confronti della Mustang Mach-E, l'unica auto 100% elettrica attualmente commercializzata dall'Ovale Blu. Alcune riviste di settore la definiscono anche superiore alla rinomata Tesla, Raffaella racconta «si nota l'attenzione particolare riservata da Ford per questo modello che racchiude la volontà di crescere di categoria».

Si è parlato moltissimo nell'ultimo periodo dei veicoli ibridi e elettrici, della voglia e necessità dei consumatori di spingersi verso soluzioni più rispettose per l'ambiente e, nella quasi totalità dei casi, più vantaggiose economicamente soprattutto a seguito del rincaro nei carburanti. A breve verrà presentato proprio da Stracciari il nuovissimo E-Transit, il primo veicolo commerciale Ford a trazione elettrica.

Ford Mustang Mach-E: chi la prova non rimarrà deluso

«La Mustang elettrica, con i due motori, è in grado di offrire una guida divertente e brillante, anche per la gestione della ripartizione che privilegia il retrotreno, assicurando quindi potenza in accelerazione e quell'effetto ribelle in curva - continua l'imprenditrice -. È più progressiva nell'accelerazione, più dolce nello scaricare a terra la sua potenza, ma assolutamente prestazionale, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi. Chi arriva da un'autovettura con alimentazione benzina o Diesel, quindi, non resterà affatto deluso da queste prestazioni».

In Italia, il primo SUV 100% elettrico di Ford è disponibile in tre versioni: standard da 51.900 euro, trazione integrale (AWD) da 56.750 euro e GT da 76.750 euro. Propone fino a 610 km di autonomia con una singola ricarica.

Raffaella Stracciari non ha dubbi sulle qualità e sul valore di una vettura "all electric" come Mustang Mach-E, unica nel suo genere e innovativa sotto tutti i punti di vista.

Ora non vi resta che prenotare subito una prova su strada, recandovi in una delle sedi Stracciari e mettendovi in prima persona alla guida, oppure richiedere un preventivo personalizzato.