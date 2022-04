Fiat annuncia l'addio al suo giornale Illustrato: la prima edizione risale al 1953

La gloriosa storia di Fiat è da circa 70 anni raccontata nelle pagine dell' "Illustrato Fiat", bimestrale che non verrà più prodotto. La prima storica edizione è datata dicembre 1953 , mentre nel 2011 anno della scissione del matchio in Fiat e Fiat Industrial la rivista si è "sdoppiata" con grafiche e articoli differenti.

Fiat Panda contromano in autostrada: che rischio a Bari!

Storia nelle pagine

"Illustrato" è stata inoltre un grande bacino di racconti dell’Italia attraverso le auto, prima di tutto Fiat, ma poi anche di una grande fetta del percorso industriale automobilistico italiano. Seppur i suoi lettori siano rimasti in pochi, nonostante le 170mila copie, è certo che il non vederla più stampata susciterà una mancanza in tutti coloro che, nel tempo, le erano rimasti fedeli.

Questa rivista avrà sicuramente un posto nel cuore di molti che hanno potuto sfogliarne le pagine, soprattutto perché è chiaro che i suoi contenuti siano stati la prova di un grande passato industriale. Il dispiacere è anche per tutti quei dipendenti (redazione e stamperia) che, a causa di questa scelta, perderanno degli incarichi a cui erano di certo affezionati e che, oggigiorno, sono sempre più difficili da trovare.

Roberto Baggio, inseparabile dalla sua Panda: racconta la sua vita a bordo della Fiat 4x4!