Lancia Aurelia: l’auto de "Il Sorpasso" in mostra a Roma

Roma in questo periodo è tappezzata di manifesti della mostra di Vittorio Gassman. Il Centenario, di cui gli eredi di Gassman e la Fondazione Musica per Roma sono promotori, si terrà all’ Auditorium Parco della Musica della Capitale. All’evento giungerà in tutto il suo glamour la famosa Lancia Aurelia, compagna d’avventure di Gassman nel film Il Sorpasso, che quest’anno spegnerà 60 candeline di vita. La B24 Convertible ed il Mattatore sono legati da un filo comune: il successo. Per Gassman il film ha segnato il suo posizionamento glorioso nel mondo del cinema, quel modello invece contribuì ad accrescere la fama del marchio torinese.

Lancia Aurelia de "Il Sorpasso" in mostra a Roma

La Lancia Aurelia B24 S Convertible, facente parte della collezione di Beribè, imprenditore con uno spiccato amore per il settore automobilistico, è giunta in Capitale dalle Marche. Si tratta di un modello della seconda serie, dal colore celeste, datata 1956 e disegnata da Pininfarina. Il suo motore era un V6 2.5 da 110 cv di potenza e 172 km/h di velocità massima. A riprese finite, quando il lavoro sul set si poteva dire concluso, il suo viaggio proseguì in Sicilia, risalendo poi verso Milano, rimanendo in condizioni uguali a quelle che aveva quando era ancora sulle scene.

Le auto del cinema, i dieci modelli più costosi di sempre

Il processo di restauro dell’auto vintage iniziò a Chieti nei pressi della Sportiva Restauri, sotto la supervisione di Beribè e Fabio di Pasquale, i quali notarono ogni singola imperfezione incisa sull’auto voluta dal regista Risi per poter raffigurare l’incuria del protagonista Bruno Cortona, ossia Vittorio Gassman.

Il Sorpasso: le "compagne" di Gassman furono due

Gassman ha però avuto due compagne d’avventura con cui nel film percorre tutto il Lazio insieme al suo partner Jean-Louis Trintignant. Le due B24 Convertible utilizzate sul set si distinguono, per un occhio attento, in primis dal colore, poi dalla carrozzeria e dai sedili. La fortuna è stata però che all’epoca i film erano in bianco e nero, perciò le differenze non furono mai notate. L’Aurelia B24 usata per le scene in movimento aveva il numero di telaio 1329 S, ed è la stessa presente alla mostra del Centenario. Il colore della carrozzeria era celeste chiaro, con gli interni in pelle chiara. Per quanto riguarda invece la produzione di scene negli studio, fu utilizzata la B24 con i sedili in pelle scura e la carrozzeria di un verde molto chiaro.

Una cosa è certa: la Lancia Aurelia B24 S Convertible rappresenta una delle auto più ricercate, in quanto per la seconda serie ne furono prodotte solo 150. Il modello portava con sé molte novità, fra cui la lunghezza aumentata di 3 cm, i cristalli laterali discendenti con deflettori al posto dei finestrini in plexiglas, portiere più grandi con le maniglie e parabrezza con il montante tradizionale.

Chiunque ami, o abbia amato attraverso Il Sorpasso, la fedele amica di Gassman, non potrà farsi scappare l’occasione di vederla dal vivo.