Stadi in Europa: nella classifica dei parcheggi più cari c'è anche l'Olimpico

Da confused.com, sito di comparazione di servizi, arriva una ricerca piuttosto particolare che confronta il costo dei parcheggi di alcuni dei 20 più grandi stadi europei che, in alcuni casi, sono diventante delle strutture polivalenti, che non ospitano più solo partite di calcio o gare di altri sport, ma anche concerti, eventi e manifestazioni di vario genere. Insomma, quanto costa lasciare la propria auto nel parcheggio dello stadio? Per la ricerca sono stati presi in considerazione alcuni parametri: il prezzo della sosta in caso di eventi (partite, concerti ecc… ); in mancanza del primo, il costo di 5 ore di parcheggio; in mancanza di un parcheggio di proprietà della struttura, il costo dell’area di sosta principale più vicina.