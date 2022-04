Speedcam Anywhere, fa discutere l'app che cattura la velocità dei veicoli

Di applicazioni per lo smartphone ormai ne esistono di tutti i tipi, dalle più utili per la vita di tutti i giorni alle più assurde che permettono di fare cose mai immaginate prima. Tra queste c’è la Speedcam Anywhere , scaricabile da Google Play per i dispositivi Android in grado di misurare in modo estremamente accurato la velocità di un veicolo, attraverso la fotocamera del cellulare.

E alla privacy chi ci pensa?

Attraverso l'acquisizione di un video di brevissima durata, l'app è in grado di memorizzare immediatamente la targa di immatricolazione e confrontarla con il database per l’identificazione. Utilizzando la lunghezza del passo per calcolare la velocità di marcia riuscirà così a calcolare la velocità di andamento del veicolo. Chiaramente Speedcam Anywhere non è riconosciuta come dispositivo certificato e non può essere quindi utilizzata dalle Forze dell’Ordine, ma nonostante ciò sta già sollevando numerose polemiche sulle questioni da chi e come viene utilizzata. In tantissimi infatti si sono lamentati riguardo la presunta violazione della privacy, tanto da inondare gli sviluppatori di cattive recensioni sulla piattaforma per il download.

