Brasile, l'insolito trasloco con una Fiat 147: sul tetto ci sono frigorifero, lavatrice e forno VIDEO

Nel quartiere Santa Cruz di Barreiros , seconda regione più trafficata di Belo Horizonte , città del Brasile , un uomo ha deciso di traslocare senza ricorrere ad un’agenzia specializzata che svolgesse il lavoro al posto suo, ma usando la propria auto. Probabilmente per mancanza di soldi sufficienti per poter pagare la ditta, il traslocatore ha deciso di munirsi di tanta forza di volontà e fare tutto da solo, seppur l’impresa sia stata delle più assurde e, sicuramente, delle più stancanti.

La Fiat Spazio "per ogni cosa"

La vettura sulla quale ha caricato tutto il necessario da portar via (frigorifero, lavatrice, forno, bombola del gas, ventilatore ed altro ancora) è una Fiat 147 del 1979, versione brasiliana della 127 chiamata anche Fiat Spazio, arrivata successivamente in Italia dopo aver subito alcune modifiche diventando 127 Rustica.

Il video

La scena, che ha del comico, è vista da due uomini che non hanno resistito alla tentazione di riprenderlo con lo smartphone. I “cameraman” del video poi postato in rete si trovavano in quel momento proprio dietro la Fiat 147 ed erano piuttosto divertiti da quello che stava accadendo. I commenti ovviamente non sono mancati. Uno di loro, nel video, dà del pazzo al conducente, l’altro invece, incita chi è alla guida ad accelerare per poterlo riprendere meglio.