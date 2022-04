Auto vs moto a Parma: la gara clandestina termina con 5 feriti

Una vera e propria gara clandestina a Parma: un duello tra un'auto e una moto, non meglio identificate, svoltosi lungo la tangenziale in direzione Reggio Emilia, all'ingresso di via Mantova. Lì dove la presenza di un rettilineo ha ingolosito un automobilista e un centauro che si sono resi protagonisti della sfida illegale provocando un incidente con 5 feriti.