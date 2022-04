Che guaio i parcheggi a Roma: ecco la mappa dei quartieri dove è più difficile trovarli

A Roma trovare parcheggio spesso e volentieri risulta essere un’impresa molto difficile e, il più delle volte, abbastanza stancante. Uno studio di Parclick, compagnia di prenotazione parcheggi in Europa, ha evidenziato infatti come i romani passino alla ricerca di un parcheggio un tempo di circa 35 minuti in strada ogni giorno , nella speranza di trovare un posto libero per il proprio veicolo. La durata si estende a 45 minuti se ci si trova in determinati quartieri.

Dov'è più difficile trovare parcheggio a Roma

Lo studio rileva che 7 romani su 10 usufruiscono della loro auto personale per recarsi sul posto di lavoro, di conseguenza a Roma ci sono tre volte più auto di quante la città ne possa davvero contenere. Il problema? Solamente un terzo di questi cittadini ha il suo parcheggio. La situazione è andata peggiorando a seguito della pandemia, in cui i cittadini hanno preferito spostarsi con la propria vettura piuttosto che prendere autobus o metropolitana. I dati dello studio rivelano che l’orario peggiore per parcheggiare a Roma è tra le 19 e le 20, quando la gente rincasa dal lavoro. Invece i quartieri “più difficili” per trovare un posto libero e in cui la gente perde più tempo sono: Roma Centro, i dintorni della Stazione di Termini, Prati, San Giovanni, San Lorenzo e Trastevere.

Difficile è anche riuscire a parcheggiare dopo le 20, orario in cui la maggior parte delle ZTL finisce di essere attiva e sia i residenti che i non residenti dei quartieri inclusi nelle varie zone possono parcheggiare gratuitamente. Altro orario molto difficile in cui trovare parcheggio è al mattino tra le 8 e le 9, orario in cui la gente si reca a lavoro, soprattutto nei quartieri periferici e nelle zone in cui si concentrano molte aziende. Per finire, lo studio rivela che il costo medio di un posto auto a Roma è di circa 150 euro al mese, ma può arrivare a 300 euro e oltre in alcune zone della città. Lo studio fa notare anche che 6 automobilisti italiani su 10 credono sia importante aumentare il numero di posti auto disponibili nelle zone più ingolfate delle città e offrirli all'utente in modo accessibile, ad esempio con abbonamenti mensili a prezzi bassi; questo può essere possibile anche solo semplicemente rendendo efficienti i parcheggi che già esistono, ma serve la tecnologia.

