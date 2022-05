"Posso guidare la Ferrari"? E il ladro fugge via sulla rarissima 288 GTO

Il trucco più vecchio del mondo. "Mi fai guidare l'auto?". E una volta al volante, il furto della vettura. Qualcuno ci casca ancora. Nello specifico, il proprietario di una Ferrari 288 GTO che a Düsseldorf , in Germania , si è visto sottrarre l'auto da un falso compratore, che per rubare la supercar non ha dovuto fare chissà quale sforzo. Il tutto è in realtà avvenuto nel 2019, ma il caso è tornato alla ribalta delle cronache dopo che le autorità hanno ritrovato la Ferrari, ma non il ladro.

Ferrari 288 GTO da 400 cv, era di Irvine

La supercar in questione è una delle 272 Ferrari 288 GTO costruite dalla Casa di Maranello tra il 1984 e il 1985, l'antenata della F40, dotata di V8 da 400 cavalli. Quella protagonista dell'episodio era un esemplare particolare, in quanto posseduto dall'ex pilota Ferrari Eddie Irvine. Un modello dal valore di circa 2 milioni di euro, e messo in vendita dal suo proprietario.

La farsa del ladro e la fuga in Ferrari

Il sedicente ladro si è così presentato all'appuntamento per visionare la supercar vestito in abiti eleganti per non destare alcun sospetto. Anche se è arrivato al luogo in taxi: ma nonostante ciò, il proprietario della GTO gli ha dato fiducia. Il ladro ha così dapprima ispezionato nel dettaglio la macchina, come se dovesse davvero decidere di investire dei soldi o meno per acquistarla. E si è poi fatto un giro come passeggero. Poi però ha chiesto al venditore di poter mettersi al volante. Non appena il proprietario è sceso, il ladro non ha perso tempo, si è seduto sul sedile guidatore, ha dato di gas e si è dato alla fuga.

Un furto clamoroso, che ha registrato novità solo adesso. Le forze dell'ordine hanno infatti ritrovato la Ferrari all'interno di un garage, ma il ladro, nonostante gli investigatori posseggano delle foto, non è più stato individuato. Rimane comunque il fatto di aver rubato una Ferrari in un modo che ha dell'incredibile.

