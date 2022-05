Francia, limite di velocità infranto? Ecco perché la soluzione è aumentarlo

Se l'Italia non è proprio un paese modello in fatto di rispetto dei limiti di velocità sulle strade, i cugini francesi non se la passano meglio. Invece che multe più salate e punti decurtati sulla patente però, nella cittadina di Lachapelle-sous-Gerberoy è stata adottata una soluzione atipica per contrastare le infrazioni: innalzare il limite di velocità!