Circola normalmente su strada a bordo di un’auto distrutta: il VIDEO è virale!

Di auto distrutte se ne vedono ogni giorno a bizzeffe, che siano parcheggiate o sul carroattrezzi. Ciò che stupisce, invece, è incontrarle su strada mentre circolano senza alcun problema, come accade in un video diventato virale nelle ultime ore sui social. Non è chiaro come il veicolo in questione sia in grado di circolare date le condizioni, ma di certo non è un'immagine che si vede abitualmente. Per non considerare il fatto che, chi è alla guida, è qualcuno di altamente irresponsabile.