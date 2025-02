Škoda Elroq, la prova del Suv a zero emissioni

Con oltre 200.000 veicoli a batteria già consegnati, Škoda continua la sua espansione nel mercato elettrico europeo. Ultimo protagonista è Elroq, Suv compatto a zero emissioni locali che si pone come alternativa ecologica all’apprezzato Karoq. Il nome stesso, fusione di “Electric” e “Karoq”, suggerisce una chiara continuità con il modello a combustione, ma con un’identità tutta nuova. Il C-Suv segna, infatti, l’inizio di una nuova era per la Casa boema, inaugurando il linguaggio stilistico Modern Solid caratterizzato da linee pulite e razionali, ma al contempo decise e personali. A partire dal frontale “Tech Deck Face”, con sottile calandra nera abbinata a fari Led, per un look moderno e distintivo. Aspetti che ritroviamo anche lateralmente e nella parte posteriore, dal design essenziale e funzionale: elementi come cerchi aerodinamici fi no a 21 pollici, prese d’aria attive e sottoscocca chiuso contribuiscono infatti a migliorare l’effi - cienza aerodinamica, portando il coeffi ciente di resistenza (Cd) a soli 0,26, uno dei migliori della categoria. Tale risultato, insieme a batterie al litio fi no a 82 kWh (77 kWh netti), consente alla vettura di toccare i 580 km di percorrenza massima, assicurando la possibilità di aff rontare lunghi viaggi senza le tipiche ansie da autonomia. Entrando in abitacolo, dal design minimalista e realizzato con l’impiego di materiali sostenibili, la qualità percepita è elevata così come la digitalizzazione. Il sistema di infotainment, connesso alla rete, si gestisce dallo schermo touch centrale da 13 pollici, affi ancato da strumentazione completamente digitale e un head-up display con realtà aumentata, che proietta informazioni essenziali direttamente sul parabrezza. L’app MyŠkoda, poi, permette di controllare da remoto numerose funzioni del veicolo, tra cui il preriscaldamento della batteria (per la massima velocità di ricarica anche a temperature rigide) e il parcheggio automatico tramite smartphone. Ai vertici anche la sicurezza, con nove airbag di serie e una suite di ausili alla guida attivi di ultima generazione.