Rom-E, da evento sostenibile a premio stellare

Rom-E voleva essere un percorso verso la sostenibilità, ma si è rapidamente trasformato in una vera e propria destinazione . Il secondo gradino del podio del BEA Italia per la categoria “evento sostenibile” ha premiato la manifestazione organizzata da Sport Network a Roma dal 6 all’8 ottobre tra esposizioni, test drive e momenti di approfondimento , trasformando alcuni dei luoghi più iconici della Città Eterna (Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi, Viale delle Magnolie, Villa Borghese e Ponte Milvio) in altrettanti palcoscenici green.

Rom-E, al centro la responsabilità ambientale

Dal convegno di apertura alla Casa del Cinema – dove si è parlato di sviluppo sostenibile, transizione della mobilità ed energie rinnovabili – alla possibilità, per le aziende che hanno fatto della responsabilità ambientale il loro obiettivo primario, di presentare iniziative e le soluzioni all’avanguardia: Rom-E è stata un’opportunità di riflessione per politica e cittadinanza, ma anche una dimostrazione pratica che un futuro più sostenibile è davvero realizzabile. Ad assistere ai 160 test drive sono state circa 300mila persone, con 12 milioni di contatti online, e alle attività per adulti si sono affiancate quelle per i piccoli: nel cuore del percorso di Villa Borghese, ad esempio, i giochi di legno hanno riscosso un grande successo.

Il legno è stato l’elemento dominante anche nell’allestimento di Fercam, colosso italiano della logistica, con Monge che invece ha evidenziato la sostenibilità delle sue scatolette ecologiche. Il percorso sostenibile è stato completato dai partner di Rom-E: dalle colonnine di ricarica di A2A, ai materiali sostenibili utilizzati da V Marine rivenditore ufficiale di Azimut Yachts; senza dimenticare tutte le Case auto che hanno affiancato la manifestazione nella sua terza edizione: Fiat, Citroen, Toyota, Kia, DR Automobiles e Koelliker. Ha stupito tutti anche il forno solare realizzato dall’Università Roma Tre, capace con un ingegnoso gioco di specchi di risparmiare energia elettrica e di cuocere ogni tipo di alimento.

Tante altre realtà hanno sposato l’evento come Ferrovie dello Stato, Gemar Balloons e Jaguar-Land Rover. RDS è stata radio ufficiale. Il progetto Rom-E, entrato con merito tra i migliori eventi culturali, educativi e sostenibili del Paese, è stato patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale. Ed è stato sostenuto, inoltre, dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti, dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall’Assessorato alla mobilità. L’evento e? stato inoltre patrocinato dall’Universita? La Sapienza di Roma e da Earth Day.