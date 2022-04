Il Salone di Ginevra torna nel 2023

Il Salone Internazionale di Ginevra dà appuntamento al 2023 . Tramite i profili social ufficiali, gli organizzatori di una delle manifestazioni più importanti del mondo dei motori annunciano finalmente le date per la prossima edizione. Dopo tre lunghi anni di stop causa pandemia, si torna a vivere il salone per un'intensa settimana tra modelli dal vivo e tante novità.

Come acquistare i biglietti

Adesso è ufficiale: la 91ª edizione del Salone di Ginevra avrà luogo da martedì 14 febbraio a domenica 19 febbraio 2023. L’ufficialità è stata data attraverso le pagine social ufficiali del salone, mentre sul sito saloneautoginevra.com è possibile prenotare i biglietti d’ingresso sia per gruppi che per singoli, oltre che un ticket speciale in cui è compreso il biglietto in autobus andata e ritorno per raggiungere l’evento. Sulla stessa pagina web è poi presente la mappa degli stand e i relativi 70 marchi esposti.

