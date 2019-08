Logitech G Challenge: in palio un posto in McLaren

I videogiochi sportivi, che da sempre trovano terreno fertile in Italia, si sono ulteriormente diffusi negli ultimi anni, soprattutto quelli legati ai motori. Non è difficile, in un Paese che conta 25 milioni di appassionati di motorsport.

LA MCLAREN ATTENDE UN VINCITORE

L'importante novità è che molti degli appassionati di sim racing, i videogame motoristici, potranno fare del loro hobby un vero e proprio lavoro, grazie alla Logitech G Challenge, un torneo basato sul videogioco Project Cars 2 organizzato da Logitech in collaborazione con McLaren. La posta in palio infatti è un posto in McLaren Shadow, il programma esport della Casa di Woking, per diventare così membro ufficiale del team.

Project CARS 3, una "rivoluzione" in arrivo

LE TAPPE FINO ALLA FINALE

La Logitech G Challenge Italia, organizzata anche grazie al supporto della società PG Esports e di Ak informatica, azienda specializzata nel settore sim racing, durerà 10 settimane: chi vince, avrà accesso alla finale europea. Fino al 22 settembre, sono previste cinque fasi di qualifiche, da ognuna verranno selezionati i due giocatori con i tempi migliori su pista. I 10 “piloti” si uniranno ai due che saranno selezionati dal vivo al Milan Games Week del 27 e 28 settembre 2019: tutti e 12 andranno a giocarsi le semifinali il 29 settembre alla fiera milanese, dalla quale usciranno 6 vincitori. A loro, vanno aggiunti gli altri 6 concorrenti che avranno passato le qualificazioni al Lucca Comics & Games. E proprio nella cittadina toscana, all’esport Palace si terrà la finalissima il 2 novembre. Per avere tutte le informazioni necessarie e iscriversi basta collegarsi al sito ufficiale.