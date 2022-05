Calcio: azzurri e azzurre a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 AGO - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ricevuto una nota dal presidente della Figc in cui viene confermata la presenza delle due nazionali, maschile e femminile a Palermo il prossimo autunno. La Nazionale femminile sarà allo stadio Renzo Barbera il prossimo 8 ottobre quando incontrerà la Bosnia Erzegovina per le qualificazioni agli Europei del 2021, mentre gli azzurri saranno a Palermo il 18 novembre per la partita contro l'Armenia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il sindaco ha ringraziato il Presidente e la Federazione "per la scelta di Palermo per questi due importanti momenti di avvicinamento delle nostre nazionali alle competizioni europee, certo che i tifosi risponderanno con calore e passione in un momento delicato che vede la nostra città ripartire nel mondo del calcio dopo anni difficili".