Serie A, Inter vince a Bergamo, chiude seconda a -1 da Juve

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Questi i risultati della 38/a e ultima giornata del campionato di serie A: Brescia - Sampdoria 1-1 Atalanta - Inter 0-2 Juventus - Roma 1-3 Milan - Cagliari 3-0 Napoli - Lazio 3-1 Spal - Fiorentina domani ore 18 Bologna - Torino domani ore 20.45 Genoa - Verona domani ore 20.45 Lecce - Parma domani ore 20.45 Sassuolo - Udinese domani ore 20.45 In classifica la Juve chiude prima con 83 punti, seguita dall'Inter a 82. 78 i punti di Atalanta e Lazio ma i bergamaschi sono terzi per via dei confronti diretti. La Roma vince per la prima volta all'Allianz Stadium. (ANSA).