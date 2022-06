Inter: Zhang, Conte? ora riposo, poi pianificheremo futuro

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Prima di tutto, grazie agli operatori medici di tutto il mondo, per averci permesso di essere qui e di continuare le nostra vite. Senza queste persone non potremmo essere qui. quindi questa serata la dedichiamo ai loro sforzi". Il presidente dell'Inter Steven Zhang, intervistato da Sky Sport dopo Siviglia-Inter, comincia con una dedica che gli sta particolarmente a cuore. "Il bilancio della stagione credo sia molto positivo - dice ancora Zhang -: siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e di lottare per vincerla. Un paio di anni fa non avremmo immaginato tutto questo. Lo staff dentro e fuori del campo ha fatto un ottimo lavoro. Vincere o perdere fa part del calcio, ma l'essere arrivati in finale e avere dato tutto ci rende ottimisti". Ma tra poco part la nuova stagione: cosa si aspetta Zhang? "Adesso ci riposiamo, la squadra lo merita - risponde il presidente -. Nelle prossime settimane penseremo al futuro. Ogig non ha funzionato, ma ci riproveremo l'anno prossimo, questo è il bello delle competizioni". Ma Conte? "Devo riconoscere che l'allenatore e il suo staff, e tutti i giocatori, stanno facendo un grande lavoro. Ora ci riposeremo e poi useremo il tempo per pianificare il futuro" (ANSA).