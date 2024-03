Under 17, incredibile: l'arbitro sbaglia risultato

BENEVENTO - Pareggiare la domenica e accorgersi il martedì che invece si è perso. Sembra una boutade, invece è accaduto veramente. Nel campionato Under 17 di serie C domenica si sono affrontate il Benevento capolista e l'Ancona secondo in classifica: sono andati per primi in vantaggio i sanniti con Sasso, hanno poi pareggiato i marchigiani con Magini. Fin qui tutto a posto. Ma all'arrivo del comunicato del Giudice sportivo, il Benevento si è accorto di aver perso per 1 a 0. Il giovane arbitro dell'incontro, Valcaccia di Castellammare, ha mandato un referto sbagliato, ma la Lega ha ufficializzato quello. Il presidente del settore giovanile del Benevento, Diego Palermo, ha immediatamente telefonato in Figc per chiedere lumi: «Ci hanno detto che giovedì rettificheranno il risultato, ma prima di allora sarà ufficiale la sconfitta del Benevento». La squadra giallorossa è in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio proprio sull'Ancona: per qualche giorno avranno i marchigiani al loro fianco.