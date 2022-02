Valieva, Gios: "Alzare età minima per gare importanti"

PECHINO - "Bisogna alzare l'età minima per la partecipazione, c'è un progetto per portarla a 17-18 anni e noi lo sosteniamo assieme ad altri Paesi". Lo ha detto, a proposito del caso Valieva, il presidente della Fisg Andrea Gios, in conferenza stampa a Casa Italia a Yanqing. "Sono dispiaciuto per come l'hanno massacrata, è una ragazzina di 15 anni e il test antidoping risaliva a dicembre: è possibile che non ci fosse un risultato prima delle Olimpiadi? Tirare fuori questo caso dopo che ha vinto l'oro nel team event in piene Olimpiadi, forse c'è qualcosa che non va".