Sinner all'Olimpiade d'inverno Milano Cortina: avrà un ruolo speciale

L’attitudine è sempre quella del numero uno, su un campo da tennis come sugli sci, suo primissimo amore. Ecco perché ci sono tutti gli ingredienti giusti per nominare Jannik Sinner ambasciatore perfetto del programma Team26 di Milano Cortina : l’altoatesino, già campione pure sulla neve prima di scegliere racchetta e palline, guiderà i 18.000 volontari che saranno impegnati nell’organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici invernali al via tra poco più di 500 giorni.

Volontari, la campagna di reclutamento

Parte ufficialmente oggi, infatti, la campagna reclutamento degli appassionati che si metteranno a disposizione per la buona riuscita dell’evento (cerimonia d’apertura il 6 febbraio 2026) diffuso in 8 località diverse tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige. Nel pomeriggio Sinner sarà il protagonista della conferenza stampa a Milano in cui il presidente della Fondazione, Giovanni Malagò, e la responsabile della Legacy dell’Olimpiade italiana, Diana Bianchedi, forniranno i dettagli per aderire al programma. La presenza del tennista più forte al mondo non è più un segreto, confermata anche da alcuni indizi disseminati sui social di Milano Cortina, dal colore arancione scelto per la locandina di lancio fino all’emoji della carota che scandisce il conto alla rovescia.

Sinner in passerella

Il primo assaggio dell’atmosfera a cinque cerchi (considerati i forfait di Tokyo 2021 e Parigi 2024) non sarà l’unico impegno di Sinner nel capoluogo lombardo. Dopo l’entusiasmo da tifoso a Bologna per la fase a gironi di Coppa Davis e in attesa di rivederlo in campo dal 26 settembre nel 500 di Pechino (dove difenderà il titolo), per Jannik è tempo di passerelle. L’occasione arriva dalla Milano Fashion Week, con la presenza di domani pomeriggio alla presentazione della nuova collezione donna di Gucci - brand di cui è testimonial - magari affiancato dalla fidanzata Anna Kalinskaya: potrebbe essere il debutto mondano ideale per la coppia. Ieri, intanto, tennis già protagonista con Matteo Berrettini e Taylor Fritz (sconfitto da Sinner nella finale degli Us Open) modelli per un giorno nel defilé di Boss.