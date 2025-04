Olimpiadi invernali 2026: presentato al pubblico di Milano il villaggio di Cortina

MILANO - Sarà composto da 377 case mobili il villaggio olimpico e paralimpico di Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi invernali 2026: destinate ad ospitare i 1.400 atleti dei Giochi di Milano-Cortina, sono al 100% made in Italy e "progettate per garantire funzionalità, accessibilità e benessere, con arredi ergonomici, spazi ottimizzati e sistemi di domotica". Il villaggio sarà consegnato e collaudato entro ottobre, ma da oggi è possibile vederlo in anteprima a Milano. In occasione della Design Week 2025, Società Infrastrutture Milano Cortina e Fondazione Milano Cortina hanno infatti presentato un'installazione dedicata al villaggio nella piazza antistante l'ADI, il Museo del Design di Milano. Fino al 13 aprile l'installazione sarà visibile al pubblico per avere uno scorcio sugli alloggi destinati agli atleti. Oggi hanno portato i saluti istituzionali il Sottosegretario di Stato, Alessandro Morelli, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi.