Inaugurata la piscina di Parigi 2024, ma c'è un imprevisto: le risate di tutti i presenti

PARIGI - Mentre a Roma si parla dell'ipotesi Jannik Sinner portabandiera, a Parigi si inaugurano impianti in vista delle Olimpiadi in agenda la prossima estata. Brilla la piscina olimpionica a Saint-Denis, il cui nastro è stato tagliato dal presidente Emmanuel Macron. Durante la cerimonia c'è stato un imprevisto che ha fatto sorridere i presenti. Il tuffatore francese Alexis Jandard, infatti, è scivolato sul trampolino e quindi è caduto rovinosamente in acqua. "È un colpo di sfortuna - ha detto Jandard a Le Parisien - Ho lasciato il mio dna e un po' della mia schiena, deve esserci ancora lì sopra. Ma va bene così, sono solo graffi. Non mi sono fatto male e questa è la cosa più importante. Domani torno ad allenarmi".