Olimpiadi, quante medaglie prenderà l'Italia? La previsione è pazzesca

ROMA - L’Italia a Parigi 2024 conquisterà 46 medaglie , di cui 11 d’oro, in 20 diverse discipline. È questa l’ultima proiezione olimpica virtuale pubblicata da Gracenot a un mese dall’inizio dei Giochi. La delegazione azzurra si attesterebbe così al settimo posto del medagliere guidato ancora una volta dagli Stati Uniti (123). Completano la top 3 la Cina (87) e la Gran Bretagna (62).

Come si è arrivati a questa cifra

La stima è ottenuta tenendo conto dei risultati ottenuti finora nelle competizioni internazionali e migliora i 40 podi di Tokyo 2021 spingendosi a ipotizzare che il grosso del bottino arriverà dalle discipline acquatiche. Exploit atteso per la Francia che, in qualità di Paese ospitante, dovrebbe salire al quarto posto della classifica con 56 medaglie rispetto alle 33 vinte in Giappone.