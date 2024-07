Olimpiadi, Senna inquinata: svelato il piano B per le gare di nuoto

Olimpiadi di Pairigi, il piano B per la Senna

A tranquillizzare atleti e tifosi però è stato Tony Estanguet, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici, che ha dichiarato all'Équipe che esistono altre soluzioni nel caso in cui le acque della Senna non siano pronte in tempo per le Olimpiadi. "Per garantire che gli atleti possano svolgere le gare, abbiamo istruito un sito di riserva, ovvero quello usato per canoa e canottaggio a Vaires-sur-Marne, che offre tutte le caratteristiche adatte per ospitare gli eventi. Abbiamo anche piani di emergenza per posticipare le gare, il che ci permette di essere relativamente sereni in caso di pioggia. E come ultima risorsa, il regolamento prevede che si possa fare un duathlon". Estanguet ha però voluto rassicurare sulla Senna: "La qualità dell'acqua sta migliorando. Siamo sereni nella nostra capacità di organizzare le gare nella Senna".