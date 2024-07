Starting Six: Tay Aguero, una storia che emoziona

ROMA- Stating six di oggi ci regala una meravigliosa sorpresa, Olimpic Story la nuova rubrica inaugurata in questa puntata per dare inizio al countdown verso Parigi 2024. Il proscenio è dedicato agli atleti e alle atlete che hanno fatto la storia di Olimpia. La protagonista è Taismary Aguero, una campionessa che per inseguire i suoi sogni di pallavolista e di libertà ha lasciato il suo paese pagando a caro prezzo ogni sua scelta. Il momento più doloroso della sua vita è coinciso proprio con l’appuntamento Olimpico di Pechino 2008 quando vestiva la maglia dell’Italia, paese che l’ha accolta come giocatrice e come persona. Proprio mentre era impegnata con le compagne nei Giochi le giunse la notizia delle gravissime condizioni della mamma che viveva a Cuba.” Tai”, racconta la sua triste vicenda a Consuelo Mangifesta, e le sue parole fanno emozionare e stringere il cuore. “ quando appresi la notizia-dice con un velo di tristezza riandando con la mente a quei giorni-espressi solo la volontà di riabbracciarla per l’ultima volta, ma il Governo cubano mi negò il permesso.” Una ripicca perpetrata verso chi aveva osato andare contro chi comandava ed aveva cercato rifugio lontano dalle miserie del suo Paese. Un palese atto di ingiustizia fine a se stesso, una violenza umana che nessuno dovrebbe subire.