Olimpiadi a Parigi, svelato il costo totale: la cifra è altissima

L'impressionante spesa per Parigi 2024

A fronte di entrate notevoli, non sono trascurabili neanche le spese per l'organizzazione dell'evento olimpico e paralimpico, che è mastodontico e concentrato in poche settimane: la cifra raggiunta, quasi tutta a carico di enti privati, è di 4,4 miliardi di euro, secondo quanto rivelato da un rapporto del Cio. L'investimento è stato destinato, in larga parte, alle infrastrutture, come le sedi delle gare o per gli allenamenti. Il Villaggio Olimpico, ad esempio, sarà trasformato in abitazioni e uffici che ospiteranno 6.000 residenti e 6.000 lavoratori. La spesa per Parigi 2024, pur impressionante, è nettamente inferiore a quella per le Olimpiadi di Tokyo 2020, lievitata a causa del rinvio di un anno dovuto alla pandemia di Covid: i Giochi giapponesi, disputati tre anni fa, sono costati addirittura 13,3 miliardi di euro.