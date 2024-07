Medagliere Olimpiadi, quanti ori per l'Italia? La pazzesca previsione dell'algoritmo

Tante chance per l'Italia ma in cima al medagliere ci saranno gli Usa

Scherma e nuoto non portarono medaglie d'oro, la speranza è che a Parigi si possa rimediare con gli interessi a quello "zero". Poi ci sono loro: Paltrinieri, Sinner, Tamberi, Diana Bacosi (tiro a volo) e tanti altri. Abbiamo tanti Campionissimi in grado di far suonare l'Inno di Mameli più e più volte negli stadi francesi. L'Italia supererà la doppia cifra in materia di medaglie d'oro? Secondo il calcolo di un algoritmo la risposta è sì, ma ci torneremo dopo. Gli azzurri riusciranno a centrare più medaglie d'oro rispetto a Tokyo ma non riusciranno a concludere in testa al medagliere. Per quanto concerne il "Medagliere Parigi 2024", infatti, si gioca per il secondo posto. Gli Usa storicamente fanno collezione di podi e si giocano a 1.15 come la nazione che porterà a casa più medaglie. L'unica che può insidiarla è la Cina, offerta a 5, molto più staccata la Francia proposta a 50.

Quante medaglie può vincere l'Italia

Ma torniamo al famoso algoritmo. Nella storia di Giochi moderni, a partire da Londra 1948, l’Italia è sempre stata nella Top 10 del medagliere, fatta eccezione per tre occasioni (1968, 1976, 1992) per quanto riguarda la classifica “graduata” (suddivisione per ori, poi per argenti, poi per bronzi). A Parigi verranno assegnate medaglie in 329 gare, mentre a Tokyo erano state 339 (alcune competizioni assegnano un doppio bronzo). Secondo una tabella delle previsioni di giugno 2024 di Gracenote Nielsen sul medagliere olimpico finale (tabella che verrà aggiornata a tre giorni dall’inizio dei Giochi), l'Italia finirebbe settima con 11 ori (e 46 medaglie totali) dietro Giappone, Australia, Francia, Gran Bretagna, Cina e Usa. Di conseguenza, sempre secondo il modello utilizzato da Gracenote Nielsen (che si basa sui risultati della Olimpiade precedente, dei campionati del mondo e delle coppe del mondo) l'Italia supererà la soglia delle 40 medaglie complessive, entrerà nella top 10 del medagliere ma non sarà la prima nazione in Europa per numero di medaglie conquistate.