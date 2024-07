Letti di cartone "anti sesso" alle Olimpiadi: gli atleti svelano la verità

PARIGI (FRANCIA) - Tornano i letti di cartone 'anti-sesso' al villaggio olimpico: già utilizzati ai Giochi olimpici di Tokyo del 2020, gli ormai celebri letti saranno protagonisti indiretti anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, al via venerdì 26 luglio con l'attesissima cerimonia inaugurale, nonostante le secche e ripetute smentite degli organizzatori. "Sappiamo che i media si sono divertiti molto con questa storia sin da Tokyo 2020, ma per Parigi 2024 la scelta di questi letti per il Villaggio Olimpico e Paralimpico è principalmente legata a una più ampia ambizione di garantire un impatto ambientale minimo e una seconda vita per tutte le attrezzature", assicura un portavoce dei Giochi di Parigi all'AFP. "La qualità dei mobili è stata rigorosamente testata per garantire che siano robusti, comodi e appropriati per tutti gli atleti che li utilizzeranno, che spaziano da ginnasti a judoka. Possono supportare diverse persone sopra". Ci hanno però pensato i diretti interessati, ovvero gli atleti, a svelare la verità.