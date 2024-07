Sinner, niente Olimpiadi 2024: è caos tennis. Chi lo sostituisce e cosa succede ora

Jannik Sinner salta Parigi ed è una mazzata tremenda per il tennis azzurro. Jannik doveva, ovviamente, giocare in singolare e competere per una medaglia e giocare anche il doppio con Musetti. Niente da fare. La domanda che ora è inevitabile è : cosa succede adesso? Si può sostituire ed eventualmente con chi?

Vavassori sostituisce Sinner

Sulla carta il primo nome era quello di Vavassori (il sostituto deve essere in loco già, per questo la prima riserva Cobolli non può subentrare) ma qualche dubbio c'è stato nel corso della giornata, visto che gioca già doppio (con Bolelli) e misto (con Errani) dove è competitivo, e tre tornei in una settimana sarebbero statu forse troppi. Volandri ha sciolto la riserva dopo essersi confrontato con il ragazzo in serata: sarà lui a sostituire Sinner.

Con Musetti o Darderi o Arnaldi

In doppio con Musetti ci sarà invece Darderi.