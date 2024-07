Olimpiadi Parigi 2024, programma giovedì 25 luglio: orari delle gare e dove vederle in tv

PARIGI (FRANCIA) - Sale l'attesa a Parigi per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2024, anche se nella capitale francese già doversi atleti sono già scesi in campo e oggi (giovedì 25 luglio) è in programma la seconda giornata di gare ai Giochi. Per quanto riguarda l'Italia protagonisti nei ranking round del tiro con l'arco l'individualista Chiara Rebagliati e la squadra maschile composta da Federico Musolesi, Mauro Nespolie Alessandro Paoli.