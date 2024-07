Discovery, Sky, Dazn, Rai: dove vedere le Olimpiadi 2024 in tv e streaming

I Giochi in tv. Da oggi sarà copertura totale dell’Olimpiade francese e non solo per la cerimonia di apertura che si annuncia ricca di sorprese e colpi di scena. A partire da Discovery+ broadcaster dell’evento: 3.800 ore di dirette, interviste e approfondimenti sulla piattaforma. Grande spiegamento di canali e forze anche per Sky e Dazn, oltre a Eurosport 1 e 2 - presenti nei rispettivi bouquet - avranno a disposizione canali dedicati ai singoli sport. Sei per Dazn tra pallavolo, ginnastica, tuffi e calcio. Otto per Sky con una copertura no-stop anche su Sky Sport 24. Tra i commentatori in studio Stefano Pescosolido per il tennis, Cristina Chiuso per il nuoto, Stefano Baldini e Silvano Chesani per l’atletica, Andrea Gardini e Giacomo Sintini per la pallavolo ed Erika Kirpu per la scherma. Anche la Rai riserverà ai Giochi (ovviamente in chiaro) 360 ore di dirette tra programmi, gare e interviste su Rai2 rete olimpica e Rai Sport e RaiPlay.