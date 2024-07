Sinner salta le Olimpiadi, la replica di Federica Pellegrini: “Per i tennisti è diverso”

PARIGI - Federica Pellegrini , presente all’inaugurazione di Casa Italia, vive le sue prime Olimpiadi da ex atleta e da mamma. La campionessa azzurra (cinque finali olimpiche di fila e due medaglie, d’oro e d’argento) avverte un po’ la nostalgia ma anche le emozioni della prima volta da mamma. Matilde è in hotel con papà Matteo Giunta, lei è (“in tuta, per sentire meno la nostalgia”) all’ inaugurazione di Casa Italia a Le Pre Catelan. E parla di tutto, dal nuoto all’ assenza di Jannik Sinner.

Sinner salta Parigi, la replica di Federica Pellegrini

“A parte il suo problema di salute che spero risolva il più presto possibile, penso che vada fatto un discorso da sport a sport. Lui ha i grandi slam che valgono come un’Olimpiade e noi degli sport olimpici abbiamo i Giochi che valgono più di qualsiasi altra cosa. Quindi è logico - ammette Federica Pellegrini - che debba prendere delle decisioni che sono diverse da quelle degli atleti olimpici”.

Federica Pellegrini e il messaggio alla squadra di nuoto

Federica Pellegrini ha anche lanciato un messaggio alla squadra di nuoto: "Nella vita ci si evolve, a quasi 36 anni non potevo certo stare in vasca con loro a gareggiare, me ne sono fatta una ragione. In bocca al lupo ai ragazzi, da domani si comincia, mi raccomando rimanete focalizzati su voi stessi. C'è un bel ricambio generazionale, sono ottimista e scaramantica, non voglio fare bilanci ma la squadra ci farà divertire. La sorpresa? Ce ne potrebbero essere molte, non c'è un pretendente unico al trono", ha concluso Federica.