Il prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI e della sezione romana dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, ha rivolto i suoi più sentiti auguri agli atleti italiani impegnati nei Giochi Olimpici di Parigi. "Che il nostro tricolore sventoli sul pennone più alto e che l'Inno di Mameli risuoni forte, simboli di vittoria e orgoglio per tutta l'Italia," ha dichiarato Tagliente.



Tagliente ha lodato l'eccezionale lavoro del ministro Andrea Abodi, del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del capo missione Carlo Mornati per la loro dedizione nel coordinare e supportare la delegazione italiana. Un riconoscimento speciale è stato riservato a Novella Calligaris, Presidente Nazionale dell'Associazione Azzurri e Olimpici d'Italia e co-fondatrice della Fondazione Insigniti OMRI, per il suo impegno nell'accompagnare l'avventura olimpica direttamente dalla capitale francese.



La delegazione italiana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 comprende 402 atleti, suddivisi in 208 uomini e 194 donne, supportati da un ampio staff di allenatori, personale medico e organizzativo, per un totale di circa mille persone. Questa imponente presenza riflette l'importanza e l'impegno del nostro paese nel panorama sportivo internazionale.



La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia, e la possibile partecipazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineano il prestigio di questi Giochi.



Tagliente ha incoraggiato tutti gli atleti a competere con spirito e orgoglio, evidenziando che il quinto posto mondiale dell'Italia nel ranking di competitività olimpica è una prova del valore dello sport italiano, al di là del numero di medaglie conquistate. Ha invitato ogni atleta a dare il massimo, onorando il Paese con prestazioni eccellenti e comportamenti esemplari.



Francesco Tagliente, che ha dedicato una vita allo sport, è insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, della Medaglia d’oro al merito sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e della Medaglia d’oro della FIFA, conferitagli al termine dei campionati mondiali di calcio Berlino 2006.