Cerimonia inaugurale Olimpiadi 2024, chi ha realizzato le divise dell'Italia

Chi veste l'Italia? Ovviamente un'eccellenza del nostro Paese. Sarà Giorgio Armani lo stilista degli Azzurri nella cerimonia inaugurale di questa sera a Parigi. EA7 Emporio Armani è Official Outfitter dell’Italia Team ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e le divise sono blu notte, anzi blu Armani, con la scritta "W Italia" posizionata sul davanti della felpa. All'interno del colletto delle polo e delle t-shirt è riportato l'inizio dell'Inno nazionale, mentre la prima strofa è stampata all'interno delle giacche. E c'è naturalmente molta attesa per vedere stasera sfilare Tamberi, Errigo e tutti gli altri azzurri al massimo della gioia e dell'eleganza, come ha voluto sottolineare lo stesso Armani al momento della presentazione: "È un sodalizio nato nel 2012. Trovo sempre stimolante cercare nuove soluzioni per le uniformi degli atleti. Per l'Italia Team a Parigi ho creato capi funzionali ma eleganti, per contraddistinguere la squadra e per trasmettere ai nostri atleti un forte senso di appartenenza".